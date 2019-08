Plaża Gocław nad Wisłą? Mieszkańcy chcą strefy relaksu i rozrywki nad wodą

O plażę na Gocławiu, za wylotem Fieldorfa w Wał Miedzeszyński, pytał radny Dariusz Lasocki. "To prawie 80-tysięczne osiedle [Gocław - red.], stanowiące miasto w mieście potrzebuje tego rodzaju miejsc" - pisze w interpelacji i pyta ratusza, czy chce coś zrobić w tej sprawie. Lasockiemu zależy, żeby plaża powstała nad Wisłą i była podoba do praskiej Poniatówki, czyli z piaskiem, miejscem do opalania i różnymi rozrywkami.

Plażę proponują mieszkańcy

Mieszkańcy Gocławia popierają pomysł stworzenia plaży nad Wisłą. Wpłynął nawet projekt do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Za 215 tysięcy złotych planowane jest przygotowanie terenu i wytyczenie ścieżek. Na miejscu znalazłyby się hamaki, altanki piknikowe, miejsca grillowe, a także stoliki ławki i podesty. Do tego boiska do badmintona i siatkówki oraz tor do gry w bule. Wieczorem teren oświetlać miałyby eko-latarnie zasilane energią słoneczną lub wiatrową.

Roczny koszt utrzymania szacowany jest na 13 tysięcy złotych. Projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Zieleni. Teraz pomysł zweryfikują głosujący we wrześniu.