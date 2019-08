Plebiscyt "Hipokrates Mazowsza 2019" zakończony. Najlepsi medycy w województwie mazowieckim nagrodzeni podczas uroczystej gali [ZDJĘCIA]

- Szpital to nie tylko mury i sprzęt, to przede wszystkim ludzie. To od ich zaangażowania, wiedzy, doświadczenia i wrażliwości zależy sukces placówki. Regularnie od lat inwestujemy w modernizację naszych szpitali. Staramy się, by nie tylko spełniały podstawowe normy, ale by były wyposażone w najlepszej jakości specjalistyczny sprzęt - mówi Adam Struzik - Chodzi o to, by ułatwić lekarzom przeprowadzanie diagnozy i leczenie, by pomóc im zadbać o jakość pracy, a przy okazji, by zwiększyć komfort tej pracy, bo to również niezwykle ważne. Wszystkiemu powinien przyświecać jeden cel: troska o pacjenta.

UROCZYSTA GALA - HIPOKRATES MAZOWSZA 2019

Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców w plebiscycie "Hipokrates Mazowsza 2019" odbyła się w środę 28 sierpnia 2019 roku w Teatrze Capitol. Miejsce wydarzenia nie było przypadkowe. Specjalnie dla wszystkich laureatów wystawiona została sztuka teatralna - "Wykrywacz kłamstw".