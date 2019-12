Płonie Jarmark Świąteczny. Dym unosi się nad Barbakanem [ZDJĘCIA]

Pożar przy Barbakanie

O zdarzeniu poinformował nas jeden z czytelników. W piątek, 6 grudnia w godzinach popołudniowych doszło do pożaru na Jarmarku Bożonarodzeniowym przy Barbakanie. Jak poinformował nas st. kpt. Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, spaliły się dwie budki, a jedną udało się ugasić. - Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej - podkreśla Konopka.

Jarmark jest otwarty codziennie, w tygodniu (niedziela-czwartek) od 11 do 20, a w piątki i soboty do 21.30. Kramy mają pozostać na dawnych fortyfikacjach aż do 8 stycznia. Więcej o świątecznej atrakcji piszemy tutaj: Jarmark Bożonarodzeniowy przy Barbakanie. Zobacz najpiękniejszy jarmark w Warszawie