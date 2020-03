Płyn do dezynfekcji z Orlenu w E. Leclerc za 150 zł. Orlen stanowczo krytykuje takie działanie

Płyn do dezynfekcji produkowany przez Orlen miał być dostępny na wszystkich stacjach benzynowych sieci 22 marca. Niestety, do dziś w wielu miejscach polski występują problemy z dostępnością specyfiku. Środek dostępny jest w dwóch pojemnościach w opakowaniach litrowych lub pięciolitrowych. Mniejsze opakowanie dostępne jest w cenie 15 złotych, większe sprzedawane było początkowo za 90 zł, potem zaś 45 zł. Mimo zapewnień producenta, płyn wciąż jednak znika ze stacji benzynowych w mgnieniu oka, nawet pomimo narzekań wielu osób na ich zdaniem zbyt wysoką pierwotną cenę.

Okazuje się jednak, że stacje Orlen nie są jedynym miejscem gdzie można zaopatrzeć się w płyn. Użytkownicy portalu Wykop.pl poinformowali, że można znaleźć go w radomskim E. Leclerc w cenie 149 złotych.

Jednak jak zauważa rzecznik spółki paliwowej, jest to praktyka niezgodne z zasadami współpracy z Orlenem. Płyn bowiem rzeczywiście trafił do sieci dyskontów, ale miał być użyty do dezynfekcji indywidualnej przez pracowników E. Leclerc.