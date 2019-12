Po pasach do tramwaju. Wyznaczono naziemne przejście do przystanków nad stacją metra Pole Mokotowskie. To nie jedynie zmiany

Przebudowa alei Niepodległości z Batorego

Aleja Niepodległości jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, z którego na co dzień korzystają tysiące kierowców, pieszych i rowerzystów. Jednym z kluczowych punktów alei jest skrzyżowanie z ul. Batorego. Ze względu na duży ruch, niedostosowaną do niego konstrukcję skrzyżowania i sygnalizację świetlną starego typu, często dochodziło tu do niebezpiecznych zdarzeń. Drogowcy podjęli więc decyzję o przebudowie tego skrzyżowania. Prace właśnie się zakończyły. Co się zmieniło?

Wygodniejszy dostęp do przystanków tramwajowych nad stacją metra

Wyznaczono naziemne dojścia do przystanków tramwajowych znajdujących się nad stacją metra Pole Mokotowskie. Mieszkańcy walczyli o to od lat. Do tej pory przystanek był dostępny wyłącznie za pomocą schodów, co dla wielu warszawiaków było barierą nie do pokonania. Od teraz osoby starsze i z niepełnosprawnościami, a także rodzice z wózkami będą mieć łatwiej.