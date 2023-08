Pociąg-awaria nad morze i w góry. TLK Karpaty spóźnia się niemal codziennie. „Ten pociąg to legenda. Niemal zawsze dochodzi do awarii”

- Kolejny raz wracałem „szybkim” TLK z Gdyni do Warszawy. Ten pociąg to legenda, bo prawie zawsze dochodzi do awarii taboru. Mamy dwie godziny spóźnienia, bo po prostu zepsuł się cały wagon. Wyłączyli go, zostawili w polu, a nas upchnęli jak puszkę sardynek – mówi mi Aleksy, nasz fotoreporter, który wybrał się z Warszawy nad morze.

Jak tłumaczy, to nie pierwszy raz, gdy doszło do takiej sytuacji. Opowiada jak kiedyś spędził wieczór z PKP w polu pod miejscowością Mleczewo, ponieważ „urwało trakcję”. Kolejny raz wspomniany pociąg miał podobno ponad siedem godzin opóźnienia.

Dodajmy, że to wieczorny pociąg z Gdyni, który rusza chwilę przed siódmą wieczorem, by przed godz. 23 być w Warszawie, a około siódmej rano w Zakopanem. Pociąg kursuje codziennie.