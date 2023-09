Pociąg do Życia wyjedzie na tory w Warszawie. Na pokładzie odbędzie się szkolenie z pierwszej pomocy

Jak uratować komuś życie? Kurs pierwszej pomocy podczas kursu pociągiem

Pierwszy "Pociąg do Życia" Szybkiej Kolei Miejskiej wyjechał na tory w sierpniu. Pasażerowie, którzy nim jechali, mogli przyjrzeć się pokazowi akcji ratunkowej prowadzonej przez instruktora pierwszej pomocy. Pokaz miał na celu zachęcenie pasażerów do działania i uświadomienie im, że nie należy bać się ratować ludzkiego życia.

Odzew na nasz pierwszy "Pociąg do Życia" przerósł całkowicie nasze oczekiwania. Dlatego postanowiliśmy go powtórzyć. "Pociąg do Życia" wraca na warszawskie tory - przekazał Alan Beroud, prezes zarządu SKM Warszawa.

Odjazd drugiego "Pociągu do Życia" nastąpi w piątek o godz. 10.17 z Warszawy Gdańskiej linią S3 w stronę lotniska Chopina. Na pokładzie pociągu instruktorzy przeprowadzą profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy, dla wszystkich chętnych. Przewidywany czas przejazdu do lotniska to ok. 30 minut. Będzie możliwość powrotu tą samą linią, po krótkim postoju do stacji Warszawy Gdańska na godz. 11.42.