Pociąg z Warszawy do lotniska w Modlinie. Wybrano projektanta linii kolejowej. Kiedy otwarcie nowego połączenia?

Przełom w Modlinie. Do lotniska dojadą pociągi, wybrano projektanta linii kolejowej

20 lipca 2016 r. samorząd województwa mazowieckiego zawarł porozumienie z PKP PLK w sprawie budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do lotniska w Modlinie wraz z budową stacji. W poniedziałek, 6 listopada kolejarze wybrali najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej, którą złożyło konsorcjum Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i YLE Inżynierowie. Wartość oferty to 4,87 mln zł.

Projekt będzie obejmował budowę nowej, dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do lotniska w Modlinie. Jej długość to ok. 5,8 km. Planowana jest także budowa stacji kolejowej w okolicach istniejącego ronda. Wariant zakłada wykonanie dwóch torów z peronem o długość 200 m. Konieczna będzie również rozbudowa istniejącej stacji kolejowej Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 m. W ramach prac przewidziano też budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 62 nad nową linią kolejową, budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2413W i wiaduktu drogowego w ciągu drogi do obsługi lotniska.