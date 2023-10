Pociągiem z Warszawy na Ukrainę. Otwarto nowe połączenie. Bilety już w sprzedaży

W środę 4 października, wielkopolska firma kolejowa SKPL poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że otwarta zostanie nowa trasa – z Rawy Ruskiej na Ukrainie do Warszawy. Nowe połączenie kolejowe rusza już w niedzielę 15 października .

Nowe połączenie kolejowe z Warszawy

Trasa ta umożliwi połączenie kolejowe pomiędzy Warszawą, a Lwowem. Z Rawy Ruskiej do Lwowa jest około 60 kilometrów. Podczas przesiadki pasażerowie będą musieli przesiąść się do ukraińskiego składu. Jest to spowodowane różnicą szerokości torów.

Pociągi ze Lwowa do Warszawy będą wyjeżdżać o godz. 8:30, natomiast z polskiej stolicy w kierunku Ukrainy będą startować o godzinie 21:45.

Bilety na przejazdy są już dostępne.

"Obecnie ceny kształtują się na poziomie ok. 130 zł za przejazd w drugiej klasie oraz ok. 145 zł za pierwszą klasę i są uzależnione od różnic kursowych. Zgodnie z decyzją Urzędu Transportu Kolejowego pociąg nie jest dostępny w komunikacji krajowej. Z uwagi na procedury graniczne obowiązujące po stronie ukraińskiej do pociągu w Rawie-Ruskiej należy stawić się przynajmniej 30 minut przed planowym odjazdem" – przekazała firma SKPL.