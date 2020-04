Poczta Polska będzie mogła otwierać listy? Pomysł w ramach nowej tarczy antykryzysowej

„Rzeczpospolita” dotarła do powstającego w rządzie nowego pakietu ustaw, zwanych drugą tarczą antykryzysową. Krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia składek do ZUS, ma się rozszerzyć, a kontrowersyjne uprawnienia dostanie Poczta Polska - informuje dziennik na stronie internetowej.

Według projektu Poczta ma dostać uprawnienia otwierania kopert, skanowania listów w nich zawartych, a następnie wysyłania ich drogą elektroniczną zamiast dostarczania przez listonosza. Według strony internetowej dziennika, uprawnienie ma nie dotyczyć listów prywatnych, a jedynie urzędowych lub administracyjnych.