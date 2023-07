Pod Warszawą budują osiedle ekologicznych domów. Z łąkami na dachach i szklarniami. Za ile można je kupić?

Osiedle ekologicznych domów pod Warszawą

25 minut samochodem od centrum Warszawy powstaje osiedle drewnianych domów ekologicznych. Pierwszy budynek jest już gotowy i można go oglądać. Docelowo powstanie 10 parterowych domów z garażami. - Ich budowa jest planowana w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z przyszłymi właścicielami - informują przedstawiciele inwestycji o nazwie Zielona Wieś, zlokalizowanej niedaleko rozległych Lasów Sękocińskich i Nadarzyna.

Łąka na dachu

Inwestor pokazuje, jak wygląda pierwszy dom na nowym osiedlu. Uwagę przykuwa zielony, lekko spadzisty dach, w całości pokryty rozchodnikiem. Jak przekazuje inwestor, roślina stanowi dodatkową izolację termiczną, oszczędzając w porównaniu z konwencjonalnymi dachami 20 – 30 proc. energii. Gromadzi wodę deszczową, oczyszcza powietrze, reguluje temperaturę wewnątrz budynku. Obniża temperaturę na dachu, co w przypadku domów w Zielonej Wsi zwiększy efektywność paneli słonecznych.

- Zielone dachy mogą przywodzić na myśl rustykalną prostotę i sielskość, jednak dom w Zielonej Wsi jest pełen najnowocześniejszych rozwiązań, dzięki którym mieszkańcy minimalizują swój wpływ na środowisko, a także uniezależniają się częściowo od dostaw prądu. Konstrukcja domu energooszczędnego pozwala na bardzo dokładne uszczelnienie budynku, przez co ogrzewanie jest niezwykle wydajne i oszczędne - pisze inwestor Zielonej Wsi.

Przydomowe szklarnie i zieleń

- Zielona Wieś to nowe zrozumienie architektury, która powinna harmonizować z naturą. Nie chcemy, aby domy wyróżniały się z otoczenia, co jest obecnie dominującym trendem, ale żeby wtapiały się w przyrodę i były częścią krajobrazu. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z nowoczesności i innowacji, które łączymy z unikalnym charakterem tego miejsca. W Zielonej Wsi z pewności odnajdą się osoby, które są zainteresowane zrównoważonym stylem życia, szukają wytchnienia od miasta i kontaktu z przyrodą - mówi Elżbieta Wojtczak, inwestorka osiedla.