Pod Warszawą powstanie centrum szkolenia piłkarzy. Obiekt ma być jednym z najnowocześniejszych na świecie. Będzie kosztować 400 milionów

W Narodowym Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, położonym na 12 hektarach ziemi w Otwocku, znaleźć ma się:

Powstanie narodowego centrum to konieczny do spełnienia warunek, by móc realnie myśleć o regularnej rywalizacji o najbardziej prestiżowe trofea w futbolu. W minionym sezonie trzy nasze reprezentacje narodowe awansowały do turniejów finałowych młodzieżowych mistrzostw Europy, co nigdy wcześniej nie udało się w jednym roku. Rozwój infrastrukturalny z pewnością przyczyni się do tego, by takie sytuacje nie były wyjątkiem, a normą - powiedział Prezes PZPN.