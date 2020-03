Podejrzenie koronawirusa w metrze. Stacja Kabaty zamknięta do odwołania. Na miejscu sanepid i pogotowie. Pociągi kursują na skróconej trasie

Stacja Kabaty - na pierwszej linii metra - została zamknięta do odwołania. - Jeden z pasażerów na peronie źle się poczuł - tłumaczy nam Anna Bartoń, rzecznik Metra Warszawskiego. Pracownicy metra zawiadomili pogotowie oraz sanepid. Według informacji, które udało nam się uzyskać, pasażer niedawno wrócił z Londynu, dlatego istnieje podejrzenie, że jest zakażony koronawirusem. Stacja została zamknięta. Jak informują pracownicy metra, pasażer nie zdążył wejść do pociągu.

Pracownicy pogotowia przyjechali na miejsce w specjalnych kombinezonach, by uniknąć zakażenia koronawirusem. Wejście do stacji zostało zamknięte i zaklejone taśmą. Na poziomie 0 stoją pracownicy metra, którzy pilnują, by nikt nie dostał się do środka. Na miejscu jest także straż pożarna. - Dostaliśmy zgłoszenie z monitoringu pożarowego [tzw. ROP uruchamiany jest m.in. przy ewakuacji stacji - red.]. Na miejscu nie stwierdziliśmy zagrożenia pożarowego, natomiast zabezpieczaliśmy stację - przekazało nam biuro prasowe warszawskiej straży pożarnej. Strażacy potwierdzili też, że u jednego z pasażerów istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem.