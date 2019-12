Podpisano pierwszą umowę na tramwaj do Wilanowa. To największa inwestycja tramwajowa w stolicy na najbliższe lata

Wykonawca w ciągu 15 miesięcy (do marca 2021 roku) będzie musiał nie tylko opracować projekty budowlane, ale także zdobyć wszystkie zgody i pozwolenia administracyjne pozwalające przeprowadzić roboty. Prace planowane są natomiast między 2021 a 2023 rokiem. Wartość podpisanej umowy wynosi 7 mln 676 tysięcy zł .

Warszawscy tramwajarze podpisali pierwszą umowę związaną z budową tramwaju z Pola Mokotowskiego do Wilanowa. Linię do Wilanowa zaprojektuje krakowska firma Progreg.

Trasa zacznie się przy stacji metra Pole Mokotowskie, następnie będzie przebiegać ulicą Rakowiecką do Puławskiej. Dwudziestometrową różnicę poziomów w kierunku Dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Dalej trasa - prosto ulicą Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów.

Trasa będzie miała dwie odnogi - pierwsza w ciągu ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej. Druga odnoga będzie zabudowana w ulicy Świętego Bonifacego aż do pętli autobusowej Stegny. Główna trasa do Miasteczka Wilanów przebiegać będzie Aleją Rzeczpospolitej, a końcowy terminal znajdzie się w pobliżu skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ul. Branickiego.