Podpisano umowę na budowę skweru aktywności przy ulicy Marszałkowskiej. Inwestycja miała być gotowa trzy lata temu

Radny przyznał również, że 3 lata to obecnie najdłuższa zwłoka w realizacji jego projektu wybranego w budżecie obywatelskim. Takie zwlekanie z terminową realizacją zniechęca mieszkańców do składania swoich propozycji - w tym roku zgłoszono tylko 2166 projektów (1967 dzielnicowych oraz 199 ogólnomiejskie).

Projekt Skweru Aktywności Miejskich przy ulicy Marszałkowskiej został złożony w 2015 roku do budżetu obywatelskiego przez radnego Pragi Północ, Grzegorza Walkiewicza. Pomysł poparło 1818 mieszkańców - z tego względu projekt został wybrany do realizacji. Skwer miał być gotowy do końca 2016 roku, ale dopiero 26 lipca br. została podpisana umowa na realizację inwestycji.

Co znajdzie się w Skwerze Aktywności Miejskiej przy ulicy Marszałkowskiej?

Skwer zostanie podzielony na kilka stref. Znajdą się tam m.in. trzy boiska do gry w piłkę, altana ze stolikami do gier planszowych, ścianka wspinaczkowa, stoły do ping-ponga, boisko do siatkówki i badmintona, specjalne rampy do jazdy na deskorolkach i rowerach.