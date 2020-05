Podpisano umowę na tramwaj na Gagarina. "To część większego projektu". Trasa połączy kilka dzielnic

Tramwaj na Gagarina - "część większego projektu"

Wspólnie ze stołecznymi wodociągowcami podpisaliśmy umowę na projektowanie i budowę trasy tramwajowej oraz kolektora na ulicy Gagarina. Wykonawca najpierw zajmie się przygotowaniem projektu, a później budową torów między ul. Sułkowicką a Czerniakowską - poinformowała spółka Tramwaje Warszawskie.

Efektem kontraktu będzie wybudowanie na ul. Gagarina zielonego torowiska o długości 1 kilometra. Powstaną również nowe przystanki oraz terminal tramwajowy przy ul. Czerniakowskiej. Tramwajarze zapowiadają również przebudowę instalacji podziemnych i dróg.- Zbudujemy wygodne perony, chodniki i ścieżki rowerowe. Zapewnimy szybki, priorytetowy przejazd tramwajów dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania ruchem - zapowiadają.

W ramach tej inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje także nowy kolektor ściekowy Mokotowski Bis o średnicy 2,8m i długości ok. 1,2 km. To przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa systemu kanalizacji również w czasie intensywnych opadów atmosferycznych.