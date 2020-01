Podwyżki cen biletów w Kolejach Mazowieckich. Droższe podróże już od 1 lutego

Od 1 lutego przejazd pociągami Kolei Mazowieckich będzie droższy. Ceny biletów wzrosną o 10 procent . Przewoźnik wyjaśnił, że jest to podyktowane przede wszystkim wzrostem opłat za energię trakcyjną - jedną z najważniejszych pozycji budżetowych przewoźnika - prawie o 65 proc. za 1 MWh. Podwyżka cen nastąpiła także ze względu na wzrost płacy minimalnej o ponad 15 proc. w stosunku do 2019 roku.

O wzroście cen biletów KM poinformowali jako pierwsi posłowie Lewicy Razem - Adrian Zandberg i Magdalena Biejat, Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie oraz Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy, którzy we wtorek (14 stycznia) protestowali przeciw takiemu rozwiązaniu przed stołecznym ratuszem. Jak relacjonuje ''Rynek Kolejowy'', na spotkaniu nie krytykowano wyłącznie samej podwyżki, ale również sposób w jaki zostaje wprowadzona - ''bez szacunku dla strony społecznej, w zaciszu gabinetów . Marszałek Mazowsza Adam Struzik nie pofatygował się, aby zorganizować w sprawie podwyżek cen biletów szerszych konsultacji społecznych''. Dodano także, że ceny biletów KM obecnie i tak są wyższe niż w Przewozach Regionalnych, więc podwyżka jeszcze bardziej uderzy w kieszenie pasażerów, zwłaszcza tych z mniejszych miast, którzy nie mogą skorzystać z np. tańszych pociągów TLK, tylko są zmuszeni do jeżdżenia Kolejami Mazowieckimi.

Wyższe ceny, mniej połączeń

Gdy Koleje Mazowieckie poinformowały o wzroście cen biletów, Miasto Jest Nasze zwróciło uwagę na cięcia połączeń kolei regionalnej z Wyszkowa, Ostrołęki i okolicznych miejscowości. ''Oferta kolei jest gorsza niż trzydzieści lat temu, a ceny biletów rosną'' - grzmią aktywiści i podkreślają, że w obecnym rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich jest tylko jedno bezpośrednie połączenie dziennie na trasie z Ostrołęki do Warszawy, co skutkuje tym, że pasażerowie skazani są na uciążliwe przesiadki w Tłuszczu. A przecież w 1988 roku do Ostrołęki dojeżdżały 4 pary bezpośrednich pociągów, natomiast do 27-tysięcznego Wyszkowa - 11.