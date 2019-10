Podział Mazowsza. Nowe województwo straci większość dochodów?

- Trzeba będzie to zrobić w ten sposób, że będzie województwo Warszawa i okolice i województwo mazowieckie. Sądzę, że to jest jedyne rozwiązanie - mówił cytowany przez TOK FM Jarosław Kaczyński na początku września w Siedlcach.

– Nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju, gdy chce się utworzyć bardzo bogate województwo stołeczne, które za chwilę płaciłoby powiększone „janosikowe” (już nie tylko jako miasto, ale także jako województwo) i drugie województwo wokół, które zostałoby pozbawione większości dochodów. Wmawianie ludziom, że od tego przybędzie pieniędzy to populizm. Administracyjny podział to tworzenie podwójnej administracji, generowanie nowych kosztów, a przede wszystkim problemów rozwojowych – mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

W nowym województwie znalazło by się 76 proc. wszystkich nadzorowanych obecnie dróg, połowa szpitali i instytucji kultury całego województwa. Ze 117 wojewódzkich jednostek samorządowych (szpitale, spółki, instytucje kultury) 45 związanych jest bezpośrednio z Warszawą, zaś pozostałe 58 przynależy do samorządów poza stolicą.

Jak szacują warszawscy samorządowcy, przychody z CIT po podziale województwa spadłyby o ponad 70 proc. Nowa jednostka terytorialna musiałaby natomiast wziąć na siebie utrzymanie dróg wojewódzkich, które po podziale znalazłyby się w granicach Nowego Mazowsza.

Nowe Mazowsze: co to jest NUTS?

Nie ulega wątpliwości, że potrzebny jest nowy statystyczny podział Mazowsza, tak, by Warszawa nie zaburzała obrazu statystycznego pozostałej części województwa. Na czym owo zaburzenie miałoby polegać? Jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki, stopę bezrobocia, warunki życia, wskaźnik urbanizacji, okaże się, że Województwo Mazowieckie z Warszawą i bez niej tworzy dwa zupełnie inne jednostki - jedną bogatą i doskonale prosperującą, oraz drugą (bez Warszawy), która jest znacznie biedniejsza. Podział taki jednak już dziś istnieje w ramach wspólnotowej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). To nim posługuje się UE podczas rozdzielania środków, to również taki podział przyjął też Urząd Statystyczny.