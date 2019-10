Podziemny Pałac Kultury. Byliśmy w najbardziej tajemniczej piwnicy w Warszawie [ ZDJĘCIA]

Tajemnicze podziemia Pałacu Kultury

Podziemia Pałacu Kultury i Nauki to miejsce owiane tajemnicą, które od lat przyciąga twórców teorii spiskowych. Są przedmiotem domysłów, domem dla kotów, bywały nawet planem filmowym. Co tak naprawdę kryją w sobie piwnice najwyższego budynku w Polsce? Tego można dowiedzieć się podczas sobotnich wycieczek z przewodnikiem. Sprawdziliśmy, co znajduje się w kondygnacji piwnicznych PKiN-u. Zobaczcie naszą fotorelację!