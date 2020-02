Poeci Rocka porwali publiczność na Torwarze [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Koncert utrzymany był w konwencji audycji radiowej prowadzonej przez Marcina Tercjaka. Widzowie mogli usłyszeć covery przebojów największych gwiazd muzyki rockowej lat 60. i 70. ubiegłego wieku m.in. Boba Marleya, The Doors, Johna Lennona, Lou Reeda, czy Eltona Johna oraz dowiedzieć się ciekawostek np. w jakich okolicznościach Joni Mitchell napisała "Big Yellow Taxi" lub jaka historia stoi za "One More Cup of Coffee" Boba Dylana.

Na scenie wystąpili: Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Lena Romul, John Porter, Piotr Rogucki, Sławek Uniatowski oraz Łukasz Lach, a akompaniował im zespół pod przewodnictwem Leszka Biolika.

Do połowy kwietnia „Poetów Rocka” będzie można posłuchać również na koncertach w Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Gdyni, Krakowie, Łodzi i Bydgoszczy.

Bilety do nabycia na stronie organizatora.