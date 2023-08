Pogoda na dzisiaj dla Warszawy - 16.08. Sprawdź, jaka będzie pogoda w środę

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 34°C w cieniu. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 25°C. Opady pojawią się dzisiaj na 4 %. Prognoza pogody na dzisiaj nie przewiduje opadów. Nie musisz zabierać ze sobą parasola.

Według meteorologów, dzisiaj w Warszawie może wiać z prędkością do 10 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić 34°C. Kierunek wiatru będzie południowo-wschodni.

Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.