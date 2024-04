Pogoda na weekend w Warszawie. Przed nami ciepłe i słoneczne dni. "Wymarzony czas na spacer i aktywności na świeżym powietrzu"

Prognoza pogody dla Warszawy

Ciepło utrzyma się w Warszawie do wtorku, 9 kwietnia. Początek tygodnia przyniesie nam nawet 24 stopnie Celsjusza. Od środy się ochłodzi , termometry pokażą 13 stopni Celsjusza, powrócą opady deszczu. - W drugiej połowie tygodnia czekają nas chłodniejsze dni. Kwiecień-plecień, będzie to naprawdę widać za oknem - powiedziała Pacocha.

Dziś [w piątek, 5 kwietnia - przyp.] temperatura wynosi maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Okresowe zachmurzenie, mogą występować przelotne opady deszczu. Natomiast od soboty zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze . W sobotę temperatura w Warszawie osiągnie maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Utrzyma się chwilami porywisty wiatr, ale nie będzie padać. W niedzielę nad ranem utrzymają się lokalne mgły, ale dzień będzie ładny i ciepły. Termometry będą wskazywać 21 stopni Celsjusza. To będzie wymarzony dzień na spacery i aktywności na świeżym powietrzu - powiedziała w rozmowie z nami synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które tęsknią za choćby odrobiną ciepła. Po ochłodzeniu i deszczu, który przyszedł do nas po Świętach Wielkanocnych, nareszcie możemy spodziewać się słonecznych dni.

