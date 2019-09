Pogoda, Warszawa. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. "Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych"

Szymon Starnawski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla wszystkich województw w kraju. Na terenie Mazowsza przewiduje się silny wiatr w porywach do nawet 100km/h. IMGW zwraca uwagę na możliwość wystąpienia zjawisk zagrażających zdrowiu oraz życiu i radzi, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych. Szczegóły w artykule poniżej.