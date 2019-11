Pogoda Warszawa Wszystkich Świętych i Zaduszki. Jaka będzie pogoda 1 i 2 listopada 2019?

Pogoda Warszawa Wszystkich Świętych 2019

To już tradycja, że 1 i 2 listopada 2019 cała Polska rusza w drogę na bliższe i dalsze cmentarze, żeby odwiedzić groby swoich bliskich, zapalić znicz i oddać się na chwilę refleksji. A jaka czeka nas pogoda 1 i 2 listopada 2019 w Warszawie? Będzie zimno i deszczowo, czy może pogoda nas zaskoczy i będzie ciepło? Co mówią prognozy pogody na wszystkich świętych i Zaduszki?

Sprawdź także: Kiedy spadnie śnieg w Warszawie? Prognozy wskazują, że w połowie listopada

Pogoda na 1 listopada 2019 - Warszawa

Wszystko wskazuje na to, że wizyta na warszawskich cmentarzach będzie wolna od deszczu. Jak informuje IMiGW, Polska znajdzie się pod wpływem wyżu znad wschodniej Europy, który na przeważającym obszarze kraju zapewni suchą pogodę z niewielkim zachmurzeniem. Poranek 1 listopada zapowiada się co prawda zimny, bo termometry wskażą od -3 do 0 stopni Celsjusza. Z każdą godziną będzie jednak coraz cieplej. Temperatura wzrośnie do około 8 stopni Celsjusza. Najważniejsze jednak, że nie powinno mocno wiać, parasole też raczej się nam nie przydadzą. To dobra wiadomość, bo pamiętajmy, że w przeszłości 1 listopada potrafił nas przywitać opadami śniegu.