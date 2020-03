Pogrzeb ks. Piotra Pawlukiewicza. Znany rekolekcjonista spoczął na Cmentarzu Powązkowskim. Smutna ceremonia w pustym kościele

Problemy z budową metra na Targówku. Brakuje pracowników

Na Bródnie, w miejscu gdzie powstanie ostatnia stacja II linii metra, pojawiły się tarcze TBM. W kwietniu miały zaczną wiercić w kierunku Pragi. Czy to odbędzie się terminowo? W związku z koronawirusem wielu pracowników nie przychodzi do pracy. A to nie jedyny problem, który może...