Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Uwielbiany przez warszawiaków aktor spocznie na Powązkach

Warszawę czeka śmieciowa zagłada. Plastikowa apokalipsa w stolicy przedstawiona w teledysku

Warszawa utonęła w śmieciach, plastiku i porzuconych na ulicy rzeczach. Taka wizja stolicy została przedstawiona w teledysku Ady Fijał do utworu "Jutro". Projekt zatytułowany EkoWoman ma zwrócić uwagę mieszkańców stolicy na to, co czeka planetę, jeśli społeczeństwo nie zacznie db...