Pogrzeb pisarza Jerzego Pilcha. W Kielcach pożegnała go rodzina, bliscy i znajomi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Skromnie i uroczyście Znany pisarz, laureat wielu nagród, w tym Literackiej Nike, w wielu wywiadach podkreślał, że w Kielcach mieszka mu się bardzo dobrze i miasto zaczyna być jego ulubionym miejscem. Dlatego to właśnie tutaj, w czwartek, 4 czerwca, odbył się pogrzeb. Msza odprawiona została w Kościele ewangelicko-augsburskim, którego zmarły był członkiem. Ciało pisarza zostało skremowane, a do kościoła została wniesiona urna.

Już na godzinę wcześniej do kościoła zaczęli przychodzić bliscy, którzy chcieli wziąć udział w ostatnim pożegnaniu Jerzego Pilcha. Wiele osób przyjechało z Warszawy, gdzie pisarz mieszkał wcześniej. Nie zabrakło również znanych osobistości ze świata filmu, literatury, muzyki czy sportu. Byli to między innymi aktor Andrzej Grabowski, aktor Jan Nowicki, pianista i kompozytor Grzegorz Turnau czy trener Cracovii Michał Probierz. Warto tu dodać, że zmarły Jerzy Pilch był wielkim fanem wspomnianego klubu piłkarskiego.

Wygłosił je pastor Wojciech Rutkowski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kielcach. - Był laureatem wielu nagród, autorem wielu książek. Jednak w tej chwili jestem zmuszony zgodnie z wolą zmarłego zaprzestać wychwalania jego dokonań i jego zasług – mówił pastor. - Świętej pamięci Jerzy Pilch zdecydował, by jego prochy były złożone w Kielcach. Wiem, że dla wielu jest to decyzja niewiarygodna, zaskakująca. Ale tak chciał. Taka była jego decyzja. W Kielcach mieszkał krótko, chyba najkrócej ze wszystkich swoich miejsc. I gdyby śmierć w tym nie przeszkodziła na pewno zakochałby się w Kielcach tak mocno jak w Wiśle, z której pochodził. Jednak, gdy tylko zamieszkał w Kielcach, od razu zaczęły go zachwycać. A szczególnie dwa miejsca – Park Miejski imienia Stanisława Staszica, o którym powiedział, że jest „fantastycznie depresyjny i wybitnie melancholijny” oraz Stary Cmentarz, tam gdzie będzie pochowany – kontynuował pastor.