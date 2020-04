Pojedziemy pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Połączenie powróci po 25 latach

- Po latach przywracamy połączenia pasażerskie z Warszawy do Zegrza, ograniczamy w kolejnym regionie wykluczenie komunikacyjne. Inwestycja wpisuje się w założenia Master Planu dla Warszawy. To kolejna trasa, która zwiększy możliwości podróży w aglomeracji warszawskiej - wyjaśnił cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Połączenie pasażerskie z Warszawy do Zegrza powróci po 25 latach. Inwestycja zwiększy atrakcyjność regionu. Powstanie nowy przystanek, a także będzie lepszy dostęp do kolei w północnej części województwa mazowieckiego.

- Podpisana dziś [22 kwietnia - przyp.] przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowa na wykonanie prac i wykorzystanie nieczynnej linii Wieliszew – Zegrze to nowe połączenia do Zegrza. Realizujemy projekty, które zapewniają mieszkańcom lepsze i sprawniejsze podróże, a tym samym ułatwiają codzienne dojazdy do szkół i do pracy oraz możliwość rekreacyjnych wyjazdów poza aglomerację - powiedział cytowany w komunikacie Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK.