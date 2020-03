Pokręć się na wrotkach w centrum handlowym. Mobilna wrotkarnia zupełnie za darmo!

Od 2 do 25 marca w Centrum Handlowym Atrium Promenada działa mobilna wrotkarnia, która zlokalizowana jest na poziomie +1, dokładnie nad sklepem House. Wszyscy fani wrotek mają do dyspozycji przestrzeń do jazdy, która wyłożona jest specjalną, bezpieczną nawierzchnią. To ukłon w stronę tych, którzy chcą dopiero zacząć przygodę z tym sportem i obawiają się o upadek.

- Wszystkich fanów jazdy na rolkach i wrotkach zapraszamy w marcu do Atrium Promenada na wrotkowe szaleństwo. Jazda na w to świetny pomysł na aktywne spędzenie czasu i doskonała rozrywka nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, którzy mogą przypomnieć sobie czasy z młodości. Zaaranżowane w centrum handlowym wrotkowisko oferuje wspaniałą przestrzeń do wspólnej rodzinnej zabawy, a także umożliwia doskonalenie umiejętności dopiero rozpoczynającym przygodę z tą formą aktywności – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.