Pół miliona dla Warszawy – Cordia i Futureal przekazały środki na walkę z koronawirusem

Pól miliona złotych trafiło dziś do Urzędu Miasta St. Warszawy na pokrycie kosztów żywności dla seniorów, wskazanych przez ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu wsparciu, uda się uchronić samotne osoby starsze przed wychodzeniem z domu w najtrudniejszym okresie epidemii. Paczki żywnościowe dostarczane będą też do Powstańców Warszawskich. Akcja prowadzona jest we współpracy z Bankiem Żywności, który zajmie się zakupem, magazynowaniem oraz dystrybucją niezbędnych produktów.

– COVID-19 to nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność. Wierzymy, że pomoc w walce z epidemią jest naszym obowiązkiem – mówi Michał Melaniuk, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska.

Łącznie Cordia i Futureal przekażą polskim miastom 1 mln zł. Poza Warszawą, wsparcie trafiło do Poznania, a niedługo trafi również do Krakowa i Gdańska. Środki w pozostałych miastach zostaną przeznaczone na zaopatrzenie miejskiego szpitala zakaźnego w niezbędną odzież ochronną, działalność miejskich ośrodków kwarantanny oraz zakup laptopów dla dzieci objętych obowiązkiem edukacji zdalnej.

Kolejne 2 mln zł węgierski deweloper przeznaczył na wsparcie walki z epidemią na Węgrzech, gdzie obie grupy mają swoją siedzibę.