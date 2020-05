Polacy ruszyli na galerie handlowe? Niekoniecznie. Większość wciąż boi się koronawirusa

Pomimo tego, że przy otwieraniu centrów handlowych pomyślano o obostrzeniach mających zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem, to jednak klientów jest w galeriach jak na lekarstwo. Na zlecenie Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług Kantar przeprowadził badania wśród Polaków o tym, jak postrzegają powrót centrów handlowych do działalności.

Okazuje się, że otwarcie galerii jest jedynie teoretycznym odmrożeniem gospodarki, bo tylko co 9. Polak wybrał się do jakiegokolwiek centrum handlowego w pierwszym tygodniu po zniesieniu obostrzeń. Wielu też nie planuje wybrać się tam w najbliższych tygodniach – aż 39 proc. Polaków nie przewiduje wizyty w galerii handlowej w bieżącym miesiącu.

Dlaczego pomimo otwarcia galerii handlowych Polacy niechętnie do nich wracają? To również sprawdził Kantar. Z badań wynika, że:

Większość, bo aż 70 proc. Polaków, którzy przed pandemią koronawirusa robili zakupy w galeriach handlowych, teraz ma konkretne obawy lub zastrzeżenia związane z powrotem do nich, a niewiele mniej, bo 68 proc. swoje potrzeby zakupowe realizuje w dyskontach. Połowa Polaków wróciła też do sklepów osiedlowych, a 35 proc. robi zakupy przez internet.

Ruch w 140 centrach handlowych monitoruje Retail Institute i dostarcza ciekawych danych na temat tego, jak Polacy odwiedzali galerie handlowe tuż po przywróceniu ich działalności. W pierwszym tygodniu po otwarciu galerii, ich „odwiedzalność” wzrosła o ponad 111 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia (gdy otwarte mogły być tylko sklepy spożywcze, zoologiczne i budowlane, apteki i drogerie oraz pralnie). Jak na czas pandemii koronawirusa to spory wzrost ruchu w galeriach handlowych, jednak w porównaniu z normalnością wypada blado. Klientów było o 42 proc. mniej niż 6-12 maja 2019 r.

Pomimo tego, że obecnie raczej unikamy galerii handlowych, a okrojenie ich działalności nie zachęca nas do tego, by tam zawitać, sądzimy, że zakupy w galeriach będą wyglądały tak, jak przed epidemią – ale najwcześniej za pół roku. Twierdzi tak 35 proc. osób. Około 1/3 badanych spodziewa się, że powrót do normy może nastąpić nieco wcześniej – za 3-6 miesięcy.

– Wyniki świadczą nie tylko o tym, że Polacy lubią centra handlowe, ale również o naszej silnej potrzebie powrotu do normalności. To optymistyczny prognostyk na przyszłość. Dalecy jednak jesteśmy od tego, aby nadawać wynikom z ostatniego tygodnia nadmierne znaczenie. Z oceną zmian zwyczajów i nawyków zakupowych musimy wstrzymać się minimum kilkanaście tygodni - powiedziała Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Na to, czy sytuacja w galeriach handlowych powróci do stanu sprzed epidemii, musimy jeszcze poczekać. Zagrożenie zakażeniem koronawirusem wciąż istnieje, wciąż obowiązują też pewne obostrzenia oraz reżim sanitarny, co zniechęca do wizyt w galeriach. Jednocześnie może się okazać, że ci, którzy z powodu pandemii zaczęli robić zakupy przez internet, zmienią swoje przyzwyczajenia zakupowe i do galerii handlowych już nie wrócą bądź będą ich gośćmi z rzadka.