Pol'and'Rock 2019. Jurek Owsiak:"Okazało się, że niechcący Pol’and’Rock stał się jednym z największych festiwali na świecie"

Mam wrażenie, że nie chodzi tylko o urlop. Są momenty, gdy walczymy o festiwal bardzo mocno – jak choćby w zeszłym roku. Bolesne było podwyższone ryzyko, wypowiedziane przez ówczesnego ministra w taki sposób. Ale z drugiej strony patrzę na to, co się wydarzyło po ostatnim Finale WOŚP, w styczniu. Wtedy, gdy na chwilę zawiesiliśmy działalność i zastanawialiśmy się, co będzie dalej. I dostaliśmy jedenaście milionów lajków „wypuszczonych” w naszą stronę. Dało to takiego pozytywnego kopa, że pomyślałem: „Rób swoje i już”. Przecież wiem, że podwyższone ryzyko jest bez sensu. U nas nie ma bójek, nienawiści, konfrontacji. Nie musimy tłumaczyć tego tym osobom, które przyjeżdżają. A z drugiej strony nie ma sensu walczyć z tymi drugimi. Pana komendanta, który wydał negatywną opinię, nigdy nie widziałem. Pomyślałem, że nie ma sensu kopać się z koniem. I nagle zluzowałem. Dotarło do mnie, że ich i tak nie przekonam.

I one jeździły od samego początku. Przez wiele lat latały nad nami „Iskry”. Ale to polscy żołnierze się do nas zgłosili i powiedzieli, że chcą latać. Stało się to tradycją. Nagle, od trzech lat żaden samolot nie pojawił się na festiwalowym niebie, bo odgórnie ktoś dał zakaz. Z pociągami jest podobnie. To nie była żadna fanaberia. Pociągi jeździły od lat. Machina była świetnie naoliwiona. Ktoś ją na chwilę zatrzymał, a komplikacje związane z jej ponownym uruchomieniem trwają po dziś dzień.

Przygotowania do tegorocznego Pol’and’Rocka są jak dobry dreszczowiec. Było już kilka zwrotów akcji, jednak – jeżeli chodzi o wspomniane pociągi – wszystko chyba skończyło się dobrze? Mam poczucie, że festiwal od samego początku ma emocjonalne wzloty, a potem wyrównanie nastroju. Tak został stworzony. To nie jest impreza, która opiera się na regułach gry ustanowionych przez przemysł rozrywkowy. Pol’and’Rock to przedsięwzięcie pasjonatów, które jednoczy ludzi w celu zrobienia wielkiego spotkania. Niechcący jesteśmy jednym z największych festiwali na świecie. Niechcący jesteśmy wykładnią tego, jak stworzyć ducha festiwalowego. Od samego początku mieliśmy pomysły, które zaskakiwały, np. lokalną władzę. Nie wymyśliliśmy tego, że na festiwal ma dojeżdżać osiemdziesiąt pociągów. Po prostu był na to popyt.

Koniec końców pociągi wróciły.

Mamy pociągi, ale jest pięciu przewoźników. Każdy z nich ma swój system sprzedaży biletów. Kiedyś na dworcu w Kostrzynie nad Odrą podchodziło się do kasy i kupowało jeden bilet. Pamiętam, że sam z tego skorzystałem.

- Panie Jurku, pan jedzie pociągiem? - spytała kasjerka.

- Tak, chcę zobaczyć, jak to wygląda – odparłem. W tym roku będzie trudniej, ale jesteśmy na to przygotowani. Musimy wesprzeć kolejarzy w sprzedaży biletów.

Wiele lat organizacji festiwalu przyzwyczaiło nas do tego, że wszystko trzeba brać pod uwagę. Nawet to, że nagle pojawi się trąba powietrzna (śmiech). I wiesz co wtedy trzeba zrobić? Otworzyć wszystkie przestrzenie, żeby wiatr miał jak najmniej przeszkód. A poza tym informować wszystkich, gdzie powinni się udać, gdzie się schronić.

Zakaz z pociągami był dla nas trochę jak prezent. Zobacz, co się działo! Nagle wszyscy o tym pisali. Mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, dziennikarz, mówił: „Jurek, ty pewnie płacisz za to”. Bo to przecież niemożliwe, że co roku jest jakaś sensacja, zamieszanie wokół festiwalu. To mobilizuje uczestników.

Im jest trudniej, tym więcej osób chce przyjechać. Na przekór.

Napisałem w tym roku tak: „Będzie trudno, będzie ciężko. Mogą być wszędzie kolejki. Spotkasz kupę ludzi, którzy poprzewracają ci w głowie. Muzyka jest nasza, subiektywna, może ci się nie podobać. Może być gorąco. Lepiej wybierz sobie inne miejsce. Może warto pojechać na piknik, na działkę?”

A wiesz co na to ludzie? „Jurek, namówiłeś mnie. Przyjadę”. Im nic nie trzeba tłumaczyć. Nawet gdybyśmy nic nie mówili, to by przyjechali. Pomyśleliby: nic nie mówi, ale chyba tam na nas czeka?