Pol'and'Rock 2019, program ASP. Akademia Sztuk Przepięknych [spotkania, koncerty]

Pierwszymi gośćmi Dużego Namiotu ASP będą w tym roku reżyser filmowy Janusz Kondratiuk, twórca słynnych „Dziewczyn do wzięcia” (1972), „Złotego runa” (1996) i „Miliona dolarów” (2010), oraz aktorka Bożena Stachura. Ostatnim filmem Janusza Kondratiuka jest produkcja "Jak pies z kotem”, w której pożegnał się on ze swoim starszym bratem, również reżyserem, Andrzejem. Spotkanie z festiwalowiczami odbędzie się 31 lipca o godz. 12:30.

- Od kilku miesięcy Fundacja WOŚP prowadzi akcję „Hejt mi nie gra”, o której można przeczytać na stronach wosp.org.pl. Zaprosiliśmy do niej mnóstwo ludzi, którzy zrobili sobie zdjęcia z naszym hashtagiem #hejtminiegra i opublikowali je w swoich mediach społecznościowych. Czy to wystarczy, aby dać radę mowie nienawiści? Czy to spowoduje, że tego rodzaju zachowania przestaną być obecne w przestrzeni publicznej? Oczywiście, że nie! Twardo stąpam po ziemi, także twardo znoszę hejt, który jest kierowany w moją stronę. Ale każda z tych fotografii to wiara, że jedna osoba, kolejna, i jeszcze kolejna, nie będzie się hejtem posługiwała - mówi Jurek Owsiak.

Na czwartkową noc w Dużym Namiocie ASP również zaplanowano koncerty. Wystąpią znakomici artyści:

23:50 Renata Przemyk

01:30 Tulia

03:10 Maciej Maleńczuk