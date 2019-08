Pol'and'Rock 2019 [TOP 5] Rzecznik festiwalu poleca najciekawsze wydarzenia soboty [3.08.]

Pol'and'Rock 2019. W Kostrzynie nad Odrą trwa Najpiękniejszy Festiwal Świata. Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy WOŚP poleca, na co warto się wybrać 3 sierpnia. Dalsza część artykułu poniżej.

Pol'and'Rock 2019. TOP 5 – 3 sierpnia, sobota 1 - Spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim To spotkanie rozpocznie trzeci, ostatni dzień Akademii Sztuk Przepięknych. Zbigniew Zamachowski jest jednym z najbardziej oczekiwanych przez polandrockową publiczność gości Akademii. Od kilku już lat w prośbach o organizację spotkania przesyłanych przez internautów pojawia się właśnie to nazwisko. Długo można wymieniać sztuki teatralne i filmy, w których grał kluczowe role. To spotkanie na pewno dołączy do kanonu „aktorskich” spotkań w Akademii. Zobacz też: Pol'and'Rock 2019. Zobacz zdjęcia w ramkach (Duży Namiot Akademii Sztuk Przepięknych, 3 sierpnia, godz. 10:00) 2 – Koncert zespołu MOSKWA Występ nestorów polskiej, punkowej sceny będzie kończył trzydniowy program Sceny Viva Kultura. Grają od 1983 roku, wiele razy prezentowali się na scenie legendarnego festiwalu w Jarocinie, który przecież tak bardzo zmieniał polską młodzież w trudnych czasach schyłku komunizmu. "Guma", lider zespołu, to człowiek-legenda, pełen charyzmy i scenicznej energii. Ich koncert to będzie idealne zwieńczenie żywiołowego zestawu kapel, jakie w tym roku zaprezentowały się w Pokojowej Wiosce Kriszny.

(Scena Viva Kultura, 3 sierpnia, godzina 23:20) 3 - Koncert Skunk Anansie Jedna z największych gwiazd tegorocznej edycji Festiwalu. Na wielu światowych scenach udowadniali nie raz, jak fantastycznie potrafią wciągnąć ogromną publiczność w wir artystycznych emocji i przeżyć. Muzycznie arcybogaty projekt, wypełniony po brzegi magią i sensualnością. To będzie wyjątkowy występ z jeszcze jednego powodu – Skin, wokalistka Skunk Anansie, świętować będzie na scenie swoje urodziny. Przygotowana jest specjalna niespodzianka. Ciekawi, jaka? Zapraszam pod Dużą Scenę! (Duża Scena, 3 sierpnia, godz. 22:20) 4 – Koncert Zespołu KULT A to dopiero! Zaraz po Skunk Anansie na Festiwalu pojawi się artysta, którego oczekiwano na tej właśnie scenie od wielu lat! Kult i Kazik Staszewski to jak do tej pory wielki nieobecny w 25-letniej historii Festiwalu i myślę, że to będzie największy w dziejach występ zespołu. Ich koncert ogłosiliśmy 1 kwietnia i wszyscy zareagowali euforycznie, choć z niedowierzaniem. Tak dużym, że jeszcze kilka dni później musieliśmy zapewniać, że to nie był primaaprilisowy żart. Ostateczne potwierdzenie informacji nastąpi w sobotę na Dużej Scenie. Wtedy nie będzie już grała Mała Scena, właśnie po to, by wszyscy mogli skupić się na tym koncercie.

(Duża Scena, noc z 3 na 4 sierpnia, godz. 0:10)

5 – Zakończenie Festiwalu Wszystko, co piękne, a nawet najpiękniejsze, kiedyś się kończy. Najpiękniejszy Festiwal Świata także musi w pewnej chwili dotrzeć do momentu, kiedy wszyscy powiemy sobie „do zobaczenia za rok”. Na scenie wówczas pojawi się Piotr Bukartyk z uczestnikami swoich muzycznych warsztatów na ASP. Razem wykonają krótki koncert, którego zwieńczeniem będzie utwór „Z tylu chmur”, tradycyjnie kończący polandrockowe spotkania. Wsłuchajmy się znów w ważne słowa Jurka. Przekażmy sobie tak dużo pozytywnej energii, jak tylko się da, by naładować baterie na kolejnych 12 miesięcy oczekiwania na następne, tak cudowne święto społeczeństwa obywatelskiego. Bądźcie wtedy z nami wszyscy, pożegnajmy się i zacznijmy odliczanie – najpierw do 28. Finału Wielkiej Orkiestry. (Duża Scena, noc z 3 na 4 sierpnia, godz. 3:30)

Krzysztof Dobies, rzecznik WOŚP

polecane: Śladami Powstania '44 odc 2. Zdobycie PAST-y