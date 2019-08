Pol'and'Rock 2019: Zintegrowane Centrum Dowodzenia. Tu podejmowane są najważniejsze decyzje na festiwalu

- Każda akcja na festiwalu jest koordynowana z tego miejsca. Tu zapada decyzja, żeby w określonym miejscu zadziałały służby - mówi nam Krzysztof Dobies, rzecznik WOŚP. Zintegrowane Centrum Dowodzenia to wynalazek organizatorów Pol'and'Rocka. Nie reguluje go ustawa, nie tworzy się podobnych miejsc na innych festiwalach. W Kostrzynie obserwować trzeba co najmniej 200 tysięcy osób - tyle według statystyk Policji jest uczestników wydarzenia. Jurek Owsiak twierdzi, że jest ich prawie dwa razy więcej.

Przy jednym stole siedzą przedstawiciele organizatora, obok policja i straż pożarna. Wymieniają się informacjami, współpracują, razem podejmują decyzje.

- Spotykają się tutaj przedstawiciele wszystkich służb działających na terenie festiwalu. Współpraca układa się znakomicie - chwali się Dobies.

Model działania został wypracowany na przestrzeni lat. Centrum co roku jest modernizowane i dostosowane do aktualnych potrzeb. Kilka lat temu wprowadzono system GPS do namierzania służb, potem - w związku z tzw. "podwyższonym ryzykiem" monitoring terenu.