Pole Mokotowskie zmieni się w górzystą Azję. Muzyka, jedzenie i atrakcje prosto z Nepalu

Podczas trwania wydarzenia spróbować będziemy mogli tradycyjnych potraw kuchni nepalskiej, poćwiczymy jogę, obejrzymy narodowe stroje nepalskie, pomalujemy ręce henną w tradycyjne wzory, a także potańczymy na świeżym powietrzu. Na tym jednak nie koniec, bo Visit Nepal to także spotkania z zaproszonymi gośćmi.

25 sierpnia 2019 o godzinie 13:00 w parku Pole Mokotowskie przy Stawie i Fontannie odbędzie się niecodzienne spotkanie wszystkich tych, którzy kochają Nepal lub po prostu chcieliby go lepiej poznać. Visit Nepal Year 2020 to spotkanie z kulturą, kuchnią i obyczajami Nepalu, kraju, który w Polsce znamy głównie za sprawą himalaistów. 25 sierpnia na Polu Mokotowskim poznać będziemy mogli inne, znacznie bardziej złożone oblicze tej azjatyckiej republiki.

Na mokotowskim pikniku pojawią się ambasador Nepalu, himalaiści, lokalne władze, ale także Polacy kochający Nepal. Piknik rozpocznie się o godzinie 13:00 i jest bezpłatny.

Kraj gór

Nepal to republika federalna położona w Azji Południowej. Graniczy on z Indiami i Chinami. Na jego terytorium zlokalizowane są najwyższe góry świata, zajmujące prawie całe terytorium kraju. Położenie Nepalu powyżej 6 tys. metrów nad poziomem morza sprawia, że kraj często odwiedzany jest przez himalaistów pragnących zmierzyć się z najwyższymi górami świata. To właśnie w tym kraju zlokalizowany jest najwyższy szczyt na globie (Mount Everest). Oprócz przebiegającego na granicy Chin i Nepalu Mount Everestu, odwiedzający ten azjatycki kraj mogą wspiąć się jeszcze na aż 7 ośmiotysięczników.

