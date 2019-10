"Polecony do skrzynki" i "e-Awizo". Poczta Polska wprowadza duże ułatwienie dla klientów Banku Pocztowego

Od 14 października Poczta Polska wprowadziła duże ułatwienia dla klientów Banku Pocztowego i marki EnveloBankv. Dotyczą one usług "e-Awizo" i "Polecony do skrzynki". Mogą oni bowiem skorzystać z nich bez konieczności wizyty w placówce poczty w celu weryfikacji tożsamości. Wszystko odbywa się online. Pozostali klienci również mogą uruchomić te usługi, ale wiąże się to z wizytą na poczcie.

POLECONY DO SKRZYNKI

Jeśli ktoś nie chce iść na pocztę w celu odebrania listu poleconego moze skorzystać z usługi "Polecony do skrzynki". Opcja ta, jak sama nazwa wskazuje, jest prośbą o wrzucanie listów poleconych do skrzynek zamiast ich awizowania. Powiadomienie o takiej przesyłce adresat otrzyma na telefon i maila. - Zgodnie z założeniami naszej strategii stajemy się bankiem coraz bardziej pocztowym, efektywnie współpracując z Pocztą Polską. To model rozwoju bankowości, który znakomicie sprawdza się na świecie: banki pocztowe z sukcesem konkurują na rynku z innymi instytucjami tego sektora. Wprowadzone dziś do oferty Banku e-Awizo i Polecony do skrzynki to przykład realizacji tego założenia. Wszystko po to, by Klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku, naszej cyfrowej marki, mogli czerpać dodatkowe korzyści z faktu naszej ścisłej współpracy z narodowym operatorem pocztowym – mówi Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

POLECAMY TEŻ: