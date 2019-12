Policja podsumowała okres świąteczny w Warszawie. 598 kolizji, 39 wypadków i 3 ofiary śmiertelne

Święta Bożego Narodzenia za nami. Dla policjantów był to czas wzmożonej pracy. Od piątku do środy na drogach garnizonu stołecznego doszło do 598 kolizji oraz 39 wypadków drogowych, w których trzy osoby poniosły śmierć a 45 osób zostało rannych.

Policja podsumowała okres świąteczny w Warszawie Okres świąt to dla policjantów ruchu drogowego czas intensywnej pracy. Funkcjonariusze KSP od minionego piątku do środy dbali o bezpieczeństwo na drogach garnizonu stołecznego, zapewniali między innymi płynność ruchu wyjazdowego i wjazdowego oraz kontrolowali prędkość i trzeźwość kierujących. W ciągu świątecznych dni na drogach garnizonu doszło do 39 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły trzy osoby, a 45 zostało rannych. Doszło również do 598 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali również 44 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, ryzykując nie tylko swoje życie, ale przede wszystkim życie swoich bliskich i innych użytkowników dróg. Mimo że święta za nami policjanci nadal apelują o ostrożną jazdę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajcie o odblaskach Pieszym przypominają o obowiązku noszenia odblasków. Dotyczy to nie tylko osób poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym. Do noszenia odblasków zachęcają również przemieszczających się ulicami miasta. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski nośmy na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.