Policja rozbiła dziuplę samochodową na Mazowszu. "Byli w trakcie demontażu auta skradzionego w Niemczach"

- Policjanci podejrzewali, że w jednym z gospodarstw na ternie gminy Zabrodzie może dochodzić do procederu rozbiórki samochodów na części. Wszystko wskazywało na to, że auta są wcześniej kradzione – wskazał nadkom. Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Przyłapani na demontażu nissana skradzionego w Niemczech

- Przestępcy na widok policjantów podjęli próbę ucieczki i nie stosowali się do wydawanych poleceń. Bezskutecznie. Natychmiast po pościgu zostali zatrzymani. Na miejscu pojawił się również właściciel posesji – dodał policjant.

Akcja policji odbyła się w ubiegły wtorek wieczorem. Funkcjonariusze, zbliżając się do jednej z wiat, usłyszeli odgłosy stukania o metal. Po przybyciu na miejsce mundurowi zastali trzech mężczyzn zajętych demontażem nissana o wartości 130 tys. złotych.

W tej sprawie służby zatrzymały czterech mężczyzn w wieku od 35 do 42 lat. Wszyscy są mieszkańcami powiatu wyszkowskiego i wołomińskiego. Mężczyźni prosto z samochodowej dziupli zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące paserstwa. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.