Policja rozbiła szajkę złodziei japońskich aut. Swoje łupy ukrywali w dziupli pod Warszawą

Dziupla samochodowa rozbita. Zatrzymane cztery osoby

Stołeczni policjanci ustalili, że liderzy grupy przestępczej typowali pojazdy do kradzieży, a następnie przeprowadzali je do dziupli samochodowej zorganizowanej na jednej z posesji w Sochaczewie Wsi na Mazowszu, niedaleko Warszawy. Tam też kradzione auta były rozbierane na części.

- 29 i 39-latek byli odpowiedzialni za organizowanie sprzętu niezbędnego do pokonania zabezpieczeń i uruchomienia silnika w kradzionym samochodzie, samochodów roboczych, którymi przemieszczali się do miejsc kradzieży, a także rozliczali się finansowo z pozostałymi członkami grupy – podał podinsp. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

"Po akcji zmieniali tablice rejestracyjne"

Jak podaje policja, złodzieje nie byli świadomości, że są na celowniku służb, a wokół posesji, gdzie trafiały skradzione samochody, zorganizowana jest zasadzka.

Policja rozbiła gang złodziei samochodów. Kradli auta marek japońskich. Działali w dwóch województwach. Policja

Policjanci biorący udział w akcji zauważyli, że do jednego z garaży na posesji wjeżdża Toyota Camry. Kiedy auto znalazło się w jednym z garaży do akcji wkroczyli mundurowi. Na ich widok dwaj mężczyźni stojący przy samochodzie próbowali uciekać, jednak bezskutecznie. Po chwili zostali zatrzymani. Był to wspomniany 29 i 39-latek.

Na miejscu pojawił się również 36-letni właściciel posesji oraz 37-latek, który był odpowiedzialny za demontaż kradzionych samochodów.