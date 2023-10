Policja w Warszawie. Pobili mężczyznę, bo nie chciał oddać im piwa. Ruszyli na niego w czterech

Do napaści doszło w sobotę na bulwarach wiślanych. Patrol strażników zauważył mężczyznę z zakrwawioną twarzą.

Pytany, co się stało wyjaśnił, że kilkanaście minut wcześniej stał na pasażu między mostami Średnicowym i Poniatowskiego z dwoma torbami z piwem.

"Nagle podeszła do niego grupa mężczyzn i grożąc, że wrzucą go do Wisły zażądali wydania piwa. Jeden z napastników słysząc odmowę kopnął 39-latka w twarz, po czym wszyscy uciekli w stronę Płyty Desantu" - przekazali strażnicy.

Po krótkich poszukiwaniach strażnicy rozpoznali i zatrzymali 4 mężczyzn w wieku 20-26 lat.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Pobity mężczyzna z podejrzeniem złamania kości nosowej został przewieziony do szpitala. Z kolei napastników przekazano policji.

Źródło: PAP