Policja, Warszawa. Mężczyzna kopnął psa spacerującej kobiety i odszedł. Wszystko nagrała kamera monitoringu [WIDEO]

Kopnął psa i odszedł

Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek (26.08.19 r.) przed godziną 18.00 w rejonie Ronda Starzyńskiego w Warszawie. Na nagraniu udostępnionym przez policję widać nieznanego jeszcze wtedy mężczyznę, który kopie psa spacerującej obok kobiety, a następnie jak gdyby nigdy nic odchodzi. Zwierzę zostało ranne i trafiło pod opiekę weterynarza. Sprawa natychmiast została zgłoszona na policję. - Dochodzenia podjęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy przy ul. Jagiellońskiej. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie, ustalili i przesłuchali świadków - informują funkcjonariusze.

Wszystko zarejestrowała kamera

Sprawcę udało się szybko namierzyć m.in. dzięki kamerze monitoringu, która zarejestrowała całe zdarzenie. Dochodzeniowiec przeanalizował zgromadzone informacje oraz zabezpieczony monitoring, który okazał się kluczowy dla sprawy i na ich podstawie wytypował mężczyznę odpowiedzianego za to zdarzenie. Ustalono, że mężczyzna to 40-letni mieszkaniec Pragi Północ. Praska prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzut znęcania się nad psem. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.