Półmaraton Praski 2019. Tysiące warszawiaków wystartują w nocnym biegu

Nocny bieg - zwłaszcza w dużym mieście i zwłaszcza na tak długim dystansie, to wielka atrakcja. Choć wrocławski nocny półmaraton z racji ciekawej formuły przyciąga prawdziwe tłumy, to jeszcze dwa lata temu w Warszawie po ciemku regularnie rozgrywano tylko Bieg Powstania Warszawskiego. Jednorazowymi projektami był nocny Biegnij Warszawo z okazji stulecia Legii i Praski Bieg Nocny. Teraz już wiemy, że warszawski Półmaraton Praski już na stałe wpisze się w program nocnych imprez biegowych w Polsce.

Półmaraton Praski 2019: informacje o biegu

O godz. 20.30 kilka tysięcy biegaczy znów wyruszy na szybką i płaską trasę, wiodącą głównymi arteriami stołecznej Pragi Południe. Warszawa o zachodzie słońca, rześki letni wieczór, obniżająca się temperatura i szybka trasa to warunki idealne do biegu! Płaska trasa wytyczona tak, by sprzyjać dobrym wynikom i ustanawianiu rekordów życiowych, to już tradycja praskiej imprezy – największego biegu w Warszawie o nocnym charakterze, który wpisał się na stałe w kalendarz biegów ulicznych.