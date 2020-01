Półmaraton Wiązowski 2020. 40. edycja biegu wejdzie w skład Korony Polskich Półmaratonów

Półmaraton Wiązowski to jedna z najstarszych imprez biegowych nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce. W tym roku odbędzie się po raz 40. i będzie to edycja wyjątkowa nie tylko z racji jubileuszu - bieg dołączył w 2020 r. do bardzo wąskiego grona zawodów wchodzących w skład Korony Polskich Półmaratonów.

Korona Polskich Półmaratonów to działający od 2013 r. projekt promujący bieganie na terenie całej Polski. Aby zdobyć medal i tytuł zdobywcy korony, trzeba ukończyć w ciągu jednego roku minimum pięć z listy najważniejszych półmaratonów odbywających się w Polsce. W 2020 r. cykl wystartuje w Wiązownie podczas jubileuszowej, 40. edycji biegu. Będzie to debiut Półmaratonu Wiązowskiego w KPP. Co ciekawe, to nie jedyny cykl biegowy, w którego skład w tym roku wchodzi półmaraton w Wiązownie. Od 2016 r. bieg jest częścią Grand Prix Traktu Brzeskiego, czyli serii imprez biegowych, które odbywają się w okolicy historycznego Traktu Brzeskiego. W 2020 roku do cyklu zaliczone zostały biegi w Wiązownie (23 lutego, do wyboru dystans 21,097 km lub 5 km), Mińsku Mazowieckim (31 maja, dystans: 15 km lub 5 km), Białej Podlaskiej (14 czerwca, 15 km lub 5 km), Międzyrzecu Podlaskim (10 km lub 5 km) i Siedlcach (21,097 km, 10 km lub 5 km). Aby zaliczyć cykl, należy ukończyć przynajmniej raz każdy z czterech dystansów - półmaraton, 15, 10 i 5 kilometrów.

Dlaczego warto tu wystartować? Półmaraton Wiązowski mieszkańców Warszawy kusi bliskością (do położonej niecałe 6 kilometrów od granicy miasta Wiązowny z łatwością można dojechać komunikacją miejską), atrakcyjnymi medalami (które co roku trafiają do ścisłej czołówki najpiękniejszych medali biegowych w Polsce) i bardzo dobrym wyżywieniem na mecie. Co ważne, jeśli nie czujecie się na siłach, by zmierzyć się z dystansem półmaratonu, w ramach imprezy możecie wystartować także na trasie o długości 5 kilometrów. Półmaraton wystartuje o 12:00, bieg na 5 kilometrów o 12:15..

Obie trasy mają atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,a różnica wzniesień to 2,5 metra (Wiązowska Piątka) i 30 metrów (Półmaraton Wiązowski), co sprawia, że trasy nie są wymagające i sprzyjają dobrym wynikom. Dodatkową atrakcją dla całej rodziny są liczne biegi towarzyszące dla dzieci: Mały Ćwierćmaraton (300 metrów, 600 metrów lub 1 kilometr), Mały Półmaraton (1,5 kilometra) i Bieg Krasnoludków (160 metrów). Ile kosztuje start? Za pakiet startowy na Półmaraton Wiązowski trzeba w tej chwili zapłacić 50 złotych (za dodatkowe 20 możecie otrzymać koszulkę techniczną). Trzeba mieć na uwadze, że ta cena obowiązywać będzie jeszcze tylko przez kilka dni od momentu publikacji tego artykułu - po 19 stycznia 2020 r. cena wzrośnie do 70 złotych. Zapisywać możecie się tylko do 13 lutego do północy, później pakiet będzie można kupić już tylko 22 i 23 lutego w biurze zawodów w cenie 100 złotych.

Podobnie w przypadku Wiązowskiej Piątki - do 19 stycznia włącznie pakiet będzie kosztował 30 złotych (50 z koszulką), do 13 lutego 50 złotych, a w biurze zawodów - 70 złotych. W pakiecie startowym znajduje się m.in. pamiątkowy medal, który otrzymacie na mecie, kupon na posiłek regeneracyjny, a także - w zależności od wybranego wariantu pakietu startowego - koszulka.