Połonina Wetlińska: klejnot Bieszczad na weekendową wycieczkę. Który szlak wybrać? Gdzie widoki są najpiękniejsze? Podpowiadamy!

Który szlak na Połoninę Wetlińską jest najlepszy, a który najkrótszy? Ile czasu zajmuje przejście całej trasy? Z którego miejsca rozciągają się najpiękniejsze widoki i co dokładnie widać ze szlaku? Czy Chatka Puchatka jest już otwarta? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym praktycznym przewodniku: Połonina Wetlińska na weekend – najlepsze trasy, najpiękniejsze widoki, praktyczne wskazówki dla turystów.

Połonina Wetlińska – klejnot i kwintesencja Bieszczad. Dlaczego warto wybrać się na ten szlak?

Połonina Wetlińska to klejnot Bieszczad: jest tu pięknie, ciekawie, a do tego szlak nie jest trudny i można się tu wybrać z dziećmi. Którą trasę na Połoninę Wetlińską wybrać? Skąd rozciągają się najpiękniejsze widoki? Zapraszamy do praktycznego przewodnika: Połonina Wetlińska na weekend - najlepsze trasy i panoramy. iKolor, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Połonina Wetlińska to jedno z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach. Trudno się dziwić, że to ukochana trasa turystów i miłośników gór. Tylko pomyślcie: dość prosty i niedługi szlak wiedzie po łagodnej grani masywu. Z obu stron ścieżki rozciąga się piękna połonina – górska łąka szczególnie spektakularna wiosną, gdy pokrywa się kwiatami, i jesienią, gdy przyjmuje rdzawo-złotą barwę. Z Połoniny Wetlińskiej rozciągają się piękne widoki – przy dobrej widoczności możecie dostrzec stąd nawet Tatry! Na szlaku czeka was jeszcze wizyta w słynnym schronie turystycznym Chatka Puchatka, który niedawno przeszedł gruntowną przebudowę i zmienił się nie do poznania.

Ponadto na Połoninę Wetlińską można wejść na kilka sposobów. Niektóre szlaki są bardzo krótkie i na tyle łatwe, że można je przejść razem z dziećmi. Dlatego wycieczka na tę połoninę to świetny pomysł na weekend w Bieszczadach dla wszystkich miłośników spacerów wśród pięknych okoliczności przyrody. Choć Połonina Wetlińska cieszy się dużą popularnością wśród turystów, organizacja wycieczki często budzi wątpliwości i pytania. Którą trasę na Połoninę Wetlińską wybrać? Który szlak jest najkrótszy i najłatwiejszy? Co dokładnie widać z Połoniny Wetlińskiej?

Przygotowaliśmy dla was krótki i praktyczny poradnik, w którym odpowiadamy na te i więcej pytań. Przekonajcie się, jak najłatwiej zwiedzić Połoninę Wetlińską i cieszyć się tym klejnotem Bieszczad.

Szlak na Połoninę Wetlińską - który wybrać? Macie kilka możliwości

Jak wspomnieliśmy, na Połoninę Wetlińską można wejść na kilka sposobów. Na trasie jest też parę przystanków, które mogą wyznaczać cel wycieczki. Od tego, które wejście, szlak i miejsce docelowe wybierzecie, zależy, jak długa będzie wasza wycieczka na Połoninę Wetlińską.

Poniżej przedstawiamy kilka wariantów szlaku na Połoninę Wetlińską: najlepszy, najkrótszy, i dodatkowe propozycje. Sprawdźcie, ile kilometrów będziecie mieli do pokonania i ile czasu zajmie wędrówka po tym ślicznym zakątku Bieszczad. Połonina Wetlińska to piękny i dość łatwy szlak. Trudno się dziwić, że jest bardzo popularna wśród turystów praktycznie przez cały rok.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Silar, CC BY-SA 4.0

Najlepszy szlak na Połoninę Wetlińską

Najlepszy szlak na Połoninę Wetlińską to taki, który pozwoli wam zobaczyć wszystko, co to pasmo ma do zaoferowania. Trasa będzie nieco dłuższa, ale widoki szczególnie piękne. Nawet wariant maksimum wycieczki na Połoninę Wetlińską nie zabierze wam bardzo dużo czasu – to wypad mniej więcej na pół dnia. Jak wejść na szlak? Możecie zacząć z dwóch miejscowości: Wetliny na zachodzie i Brzegów Górnych na wschodzie. Startując z Wetliny, zakończycie w Brzegach Górnych i odwrotnie.

Proponujemy zacząć wycieczkę na Połoninę Wetlińską z Brzegów Górnych. Dlaczego? Jest kilka przyczyn: Z Brzegów Górnych w kierunku Wetliny będzie maszerować na zachód. To oznacza, że startując rano, słońce będziecie mieć za plecami. Nie będzie was razić, za to zapewni piękne widoki.

Szlak z Brzegów Górnych na odcinku do Chatki Puchatka jest bardzo malowniczy. Prowadzi krócej przez bukowy las, a dłużej przez samą połoninę.

W końcowej części wycieczki dotrzecie przed Smerek, który prezentuje się od wschodu o wiele ciekawiej. Możecie nieco nadłożyć drogi, by zdobyć ten szczyt. Jak dostać się do Brzegów Górnych? Zostawcie samochód na parkingu w Wetlinie, nieopodal sklepu ABC. Cena parkingu za cały dzień to ok. 20 zł. Parking w Wetlinie na mapie: Po drugiej stronie ulicy parkują prywatne busy, które zabierają turystów właśnie do Brzegów Górnych, z przystankami po drodze w Górnej Wetlince i przy Przełęczy Wyżnej. Bilet do Brzegów Górnych kosztuje ok. 15 zł. Jazda trwa ok. kwadrans.

UWAGA: busy kursują, kiedy zbiorą się pasażerowie. Największy ruch jest w pierwszej połowie dnia, dlatego najlepiej wybrać się na Połoninę Wetlińską z rana i wtedy wygodnie złapać busa. Po południu busy przestają już kursować, co może spowodować problemy z powrotem na parking. Dlatego o wiele lepiej jest zaparkować samochód w miejscu, gdzie skończymy wycieczkę (w tym przypadku to Wetlina) i od razu podjechać busem na miejsce startu. Nie warto robić odwrotnie (podjechać samochodem na start, a potem wracać do auta busem), bo możecie już nie złapać żadnego busa. Trasa busem z Wetliny do Brzegów Górnych: W Brzegach Górnych zaczyna się wasz szlak na Połoniną Wetlińską. Poprowadzi was przez Połoninę z powrotem do Wetliny, gdzie na parkingu będzie czekał wasz samochód.

Czy wstęp na Połoninę Wetlińską jest płatny? Sam szlak może płatny nie jest, ale ponieważ Połonina leży w większości na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, trzeba zapłacić za wejście na teren parku. Bilet zwykły kosztuje 9 zł, ulgowy 4,50 zł, dzieci do 7 lat wchodzą za darmo. Połonina Wetlińska jest szczególnie piękna jesienią, gdy roślinność zmienia kolor.



Zdjęcie na licencji CC BY 3.0. barcisz, CC BY 3.0

Ile czasu zajmuje wejście na Połoninę Wetlińską?

Najlepszy szlak na Połoninę Wetlińską prowadzi z Brzegów Górnych do Chatki Puchatka, potem na Osadzki Wierch, dalej na Przełęcz M. Orłowicza, potem opcjonalnie kawałek dalej na Smerek, i z powrotem do Wetliny. Po drodze miniecie m.in. Szare Berdo i Srebrzystą Przełęcz.

Dystans: ze Smerkiem ok. 14,3 km. Czas przejścia: ok. 5 godzin. Zdobycie Smerka nie zajmuje dużo czasu. Wycieczka na szczyt z Przełęczy M. Orłowicza w obie strony to mniej więcej 30 minut marszu. Jak widzicie, wycieczka na Połoninę Wetlińską, która pozwoli wam zobaczyć praktycznie wszystkie atrakcje masywu i cieszyć się najpiękniejszymi widokami Bieszczad, nie powinna zająć więcej niż 5-6 godzin. Mapa szlaku na Połoninę Wetlińską z Brzegów Górnych do Wetliny: Czytaj też: Ciekawe atrakcje w Bieszczadach, których nie możesz przegapić. Odkryj piękno tych gór

Co widać z Połoniny Wetlińskiej? Widoki was zachwycą!

Największą atrakcją Połoniny Wetlińskiej jest oczywiście górska przyroda Bieszczad i cudowne widoki na samą połoninę, okoliczne szczyty i dolinę Sanu. Jesienią i zimą możecie trafić na zjawisko tzw. inwersji, kiedy powietrze w górach jest cieplejsze niż w dolinach. Wtedy widoczność z Połoniny Wetlińskiej może sięgnąć nawet 200 km, co pozwala dostrzec Tatry.

Skąd rozciągają się najpiękniejsze panoramy Połoniny Wetlińskiej? W drodze z Brzegów Górnych do Chatki Puchatka warto patrzeć za siebie, by podziwiać sąsiednią Połoninę Caryńską, uchodzącą za jedną z najpiękniejszych w Bieszczadach.

Gdy dojdziecie do Chatki Puchatka pod Hasiakową Skałą, możecie podziwiać piękne panoramy, rozciągające się we wszystkie strony świata. Co dokładnie stąd widać? Na zachodzie m.in.: Dział, Wielki Bukowiec, Jawornik, Fereczatą, Smerek. Na wschodzie np. Magurę Łomniańską i Stuposiańską, Bukowe Berdo, Połoninę Caryńską, Tarnica, Wołkowe Berdo. Na północy Jawornik, a na południu Wielką i Małą Rawkę, Czeremchę czy Wołkowe Berdo.

Osadzki Wierch (1253 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Połoniny Wetlińskiej, przez który przebiega turystyczny szlak. Rozciąga się stąd piękny widok na dolinę Sanu, Dwernik Kamień i Otryt. Najlepsze punkty widokowe na Połoninie Wetlińskiej to Hasiokowa Skała i Osadzki Wierch.



Zdjęcie na licencji CC BY 3.0. Hanc Tomasz, CC BY 3.0

Chatka Puchatka – czy schron turystyczny znowu działa po przebudowie?

Przez długie dekady punktem kulminacyjnym wycieczki na Połoninę Wetlińską była wizyta w schronisku pod Hasiakową Skałą, znanym jako Chatka Puchatka. Nazwę wymyślił żeglarz Leonid Teliga, który w jednym z wywiadów porównał samotność statku na morzu właśnie do odizolowanego schroniska na Połoninie Wetlińskiej, nazywając je czule zagubioną wśród mgieł Chatką Puchatka.

Do niedawna trwał spór o formalną własność schroniska między PTTK i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. W 2015 r. sąd orzekł, że Chatka Puchatka należy w istocie do Parku. Kiedy kwestia własności została rozwiązana, rozpoczęła się gruntowna przebudowa Chatki Puchatka. W schronisku panowały spartańskie warunki, nie było prądu ani bieżącej wody, dlatego władze Parku zdecydowały się na jego modernizację.

Przebudowę (de facto rozebranie starego i postawienie nowego budynku schroniska) ukończono we wrześniu 2022 r. Nowa Chatka Puchatka oferuje toalety kompostowe, bufet i sklepik z pamiątkami, nie można w niej jednak nocować. Dlatego jej formalna nazwa to teraz nie schronisko, lecz Schron Turystyczny Chatka Puchatka. Choć noclegi na Połoninie Wetlińskiej chwilowo nie są możliwe, spod Chatki Puchatka nadal rozciągają się piękne widoki. Schron może być też celem krótszych wycieczek dla turystów, którzy chcą nacieszyć oczy piękną Połoniną, ale niekoniecznie mają zamiar przejść całą trasę z Brzegów Górnych do samej Wetliny lub nawet Kalnicy. Nowy budynek schroniska ma wodę i prąd, ale na razie nie można w nim nocować.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Silar, CC BY-SA 4.0

Najkrótszy szlak na Połoninę Wetlińską. Ekspresowa wycieczka

Trasa z Brzegów Górnych na Połoninę Wetlińską jest bardzo malownicza, ale nie najkrótsza.

Jeśli chcecie maksymalnie skrócić przejście do Chatki Puchatka, skorzystajcie z żółtego szlaku z Przełęczy Wyżnej. Przy wejściu na przełęcz stoi przystanek autobusowy „Brzegi Górne-Połonina”, jest tu też parking i zajazd „U Górala”. Trasa na Połoninę Wetlińską z Przełęczy Wyżnej liczy ok. 2,5 km w jedną stronę, a jej przejście zajmuje niecałą godzinę. Są tu też dodatkowe atrakcje: przy szlaku stoi pomnik poety Jerzego Harasymowicza i rośnie głóg zasadzony na pamiątkę jego żony. Nieopodal postawiono też pomnik ofiar gór i ratowników GOPR. Spod Chatki Puchatka możecie albo pójść dalej szlakiem do Wetliny, opisanym wyżej, albo zawrócić po nacieszeniu się widokami i zejść z powrotem Przełączą Wyżną do przystanku autobusowego i parkingu. Taka wycieczka do Chatki i z powrotem to najkrótszy wariant wejścia na Połoninę Wetlińską – zajmie wam ok. 2-3 godziny. Taka trasa nadaje się dobrze dla osób o słabszej kondycji, nowicjuszy, którzy nie czują się jeszcze zbyt pewnie w górach, i rodzin z dziećmi.

UWAGA: we wrześniu 2023 rozpoczął się remont, przez który szlak na Połoninę z Przełęczy Wyżnej jest otwarty tylko w weekendy. Szlak z Przełęczy Wyżnej do Chatki Puchatka na Połoninie Wetlińskiej - mapa:

