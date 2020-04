Polowanie na rowerzystów. Sypią się mandaty. Czy to zgodne z prawem?

- Policja zatrzymuje jadących wzdłuż Pola Mokotowskiego rowerzystów. To już jest gruba przesada. Czy wszystkie przejeżdżające obok Żwirki i Wigury auta też są zatrzymywane? – pisał kilka dni temu Beniamin Łuczyński, rzecznik stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Patrole łapią również przy zamkniętych parkach, a przede wszystkim przy bulwarach wiślanych. Znany jest przypadek z Krakowa, gdzie za przejażdżkę bulwarami nad Wisłą – w przestrzeni zamkniętej na mocy rozporządzenia – rowerzyście wlepiono grzywnę w wysokości 12 tys. zł. Sprawa trafiła do sądu.

Podstawą do karania rowerzystów teoretycznie jest rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca. Czytamy w nim, że „ W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze” . Wyjątkiem jest wykonywanie czynności zawodowych, wolontariat na rzecz walki z COVID-19, uczestnictwo w obrzędach religijnych oraz „ zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.”

Ten ostatni punkt budzi najwięcej kontrowersji, ponieważ nie został wytłumaczony. Policjanci mówią, że zabroniona jest jazda rowerem w celach rekreacyjnych. Można zatem – co wynika z rozporządzenia – pedałować w drodze do pracy. W szczegółach dokumentu czytamy, że zakazuje się korzystania z parków, plaż czy bulwarów. Właśnie na tej podstawie ukarany został rowerzysta z Krakowa.

Zakazane jest również korzystanie z rowerów miejskich. Członkowie rządu pytani o ten przepis odpowiadają, że zakaz używania m.in. Veturilo ma zmniejszyć liczbę osób wyjeżdżających na przejażdżki rowerowe. Z taką interpretacją nie zgadza się Łukasz Puchalski, szef Zarządu Dróg Miejskich, który skierował do premiera pismo z prośbą o doprecyzowanie przepisów.

„Rower wydaje się być bezpieczną alternatywą dla przejazdów metrem, autobusem, tramwajem czy taksówką. Warto podkreślić też, że rower miejski Veturilo to przede wszystkim środek transportu, a nie usługa rekreacyjna” – czytamy w piśmie.

Podsumowując: w rozporządzeniu słowo „rower” pojawia się jedynie w kontekście rowerów miejskich. Szczegółów w tej sprawie nie ma. Jedynym dodatkiem jest poradnik opublikowany na stronach rządowych.

Pytanie: „Czy mogę iść na spacer do lasu lub jechać tam rowerem, skoro parki są zamknięte?”

Odpowiedź: „Należy unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie i nie narażać się na ryzyko zachorowania. Ostatnie doświadczenia pokazują, że lasy to niestety miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się wielu osób, a tym samym zwiększenia szans na zakażenie.”

Jak widać, nawet tutaj w odpowiedzi słowo „rower” zostało wyrugowane. - Polecamy odmawiać przyjęcia mandatów. Pamiętajmy, że konstytucyjną wolność poruszania się (art. 52 ust. 1) można ograniczyć tylko ustawą, a nie rozporządzeniem - piszą za to członkowie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.