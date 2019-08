Polsat. Ramówka na jesień 2019. Zobaczcie gwiazdy stacji na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA]

Najmniej lubiani albo ci, którzy zostaną odtrąceni przez dotychczasowego partnera będą musieli pożegnać się z programem. Co ciekawe, ostateczny głos będzie należał do widzów. Przez sześć tygodni będą decydować o losie bohaterów za pomocą dedykowanej aplikacji. "Love Island. Wyspa miłości" to pierwsze w Polsce interaktywne reality show.

Na antenie telewizji Polsat pojawi się także program „Ninja Warrior Polska”, który narodził się 22 lata temu w Japonii. Uczestnicy programu muszą przejść wyjątkowy tor przeszkód. Aby go pokonać będą musieli przejść prawdziwy sprawdzian wytrzymałości i odwagi.

Zobaczymy nowy serial „Zawsze warto” o trzech kobietach z zupełnie innego świata. Bohaterki grane przez Julię Wieniawę, Katarzynę Zielińską oraz Weronikę Rosati staną się jednak nierozłączne. Już możemy odliczać dni do premiery czternastej serii "Przyjaciółek" i piątego sezonu "W rytmie serca”. W tym sezonie czeka nas także 15-lecie serialu „Pierwsza miłość”. To jeden najdłużej emitowanych seriali obyczajowych w Polsce! Na antenie pojawią się też kolejne odcinki „Świata według Kiepskich”, 10 edycja programu „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” i dwunasta edycja show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.