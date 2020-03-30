Польща продовжила закриття своїх кордонів для іноземців

Заборона на в'їзд до Польщі стосується не усіх іноземців
Заборона на в'їзд до Республіки Польща не поширюється на наступні категорії:
- громадяни Республіки Польща
- іноземці, чоловік/дружина або діти котрих є громадянами Республіки Польща, або котрі знаходяться під постійною опікою громадянина Республіки Польща
- особи, котрим видана карта поляка
- дипломати
- особи, котрі мають право на тимчасове або постійне проживання в Республіці Польща, або право на працю
- в особливих випадках, окрім наведених вище, черговий на прикордонному пункті пропуску, за наявності дозволу від начальника прикордонного загону Польщі, може надати іноземцеві дозвіл на перетин державного кордону в бік Республіки Польща згідно з процедурою, передбаченою Законом про іноземців від 12 грудня 2013 року (Правовий вісник, 2020 р., п. 35)
- іноземці, що керують вантажним транспортним засобом.
іноземці, що керують вантажним транспортним засобом
Всі особи, що перетинають кордон Польщі, повинні пройти 14-денний карантин. Виняток:
професійні водії.
## и обов'язково мені проходити карантин після в'їзду до Польщі?
ТАК. Усі особи, що перетинають державний кордон в напрямку до місця проживання, або перебувають в Республіці Польща, зобов'язані повідомити чергового на прикордонному пункті пропуску про місце перебування або проживання, в якому вони проходитимуть обов'язковий карантин, а також номер телефону, та пройти обов'язковий карантин після перетину кордону у зазначеному місці проживання або перебування протягом 14 діб, починаючи з наступного дня після перетину кордону.
Чи призупинене у Польщі авіаційне сполучення? З якими країнами?
Чи призупинене авіасполучення?
Так, усе міжнародне пасажирське авіа- і залізничне сполучення призупинене.
В країну зможуть потрапити тільки чартерні літаки з поляками, що повертаються додому, або іноземцями, які мають право перетнути кордон з Польщею. Громадяни зможуть повертатися до Польщі також автомобільним транспортом, тобто приватними автомобілями, бусами і автобусами.
Внутрішнє повітряне та залізничне сполучення продовжує працювати.
Як довго польські кордони залишатимуться закритими?
Польський уряд продовжив закриття польських кордонів для іноземців до 13 квітня 2020 року.
Що є підставою для закриття кордону для громадян інших країн?
Кордони закрито на підставі статті 46(4)(1) закону Польщі про профілактику та боротьбу з інфекціями та інфекційними захворюваннями серед людей, котрий дозволяє вживати тимчасових обмежень на певний вид транспортування при оголошенні стану епідемічної загрози.
Чи можу я виїхати з Польщі?
Так. Ви можете покинути Польщу дорожнім транспортом в прикордонних пунктах пропуску. Обмеження стосуються лише в'їзду до країни.
FLESZ: Poród i ciąża w trakcie pandemii koronawirusa