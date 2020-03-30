Польща продовжила закриття своїх кордонів для іноземців

Redakcja Warszawa
Redakcja Warszawa
naszemiasto.pl/archiwum
Польща продовжила закриття своїх кордонів для іноземців. Кордони залишатимуться закритими до 13 квітня 2020 року. Всі громадяни Польщі, що перебувають за кордоном, та іноземці, які мають на це право, можуть повернутися до Польщі. Такі особи повинні будуть пройти обов'язковий 14-денний домашній карантин. Міжнародне пасажирське авіа- і залізничне сполучення залишається призупиненим, але вантажний транспорт працює. Товари будуть вивозитися і завозитися в Польщу без перешкод.

Заборона на в'їзд до Польщі стосується не усіх іноземців

Заборона на в'їзд до Республіки Польща не поширюється на наступні категорії:

  • громадяни Республіки Польща
  • іноземці, чоловік/дружина або діти котрих є громадянами Республіки Польща, або котрі знаходяться під постійною опікою громадянина Республіки Польща
  • особи, котрим видана карта поляка
  • дипломати
  • особи, котрі мають право на тимчасове або постійне проживання в Республіці Польща, або право на працю
  • в особливих випадках, окрім наведених вище, черговий на прикордонному пункті пропуску, за наявності дозволу від начальника прикордонного загону Польщі, може надати іноземцеві дозвіл на перетин державного кордону в бік Республіки Польща згідно з процедурою, передбаченою Законом про іноземців від 12 грудня 2013 року (Правовий вісник, 2020 р., п. 35)
  • іноземці, що керують вантажним транспортним засобом.

  • іноземці, що керують вантажним транспортним засобом
    Всі особи, що перетинають кордон Польщі, повинні пройти 14-денний карантин. Виняток:
    професійні водії.

    ## и обов'язково мені проходити карантин після в'їзду до Польщі?

    ТАК. Усі особи, що перетинають державний кордон в напрямку до місця проживання, або перебувають в Республіці Польща, зобов'язані повідомити чергового на прикордонному пункті пропуску про місце перебування або проживання, в якому вони проходитимуть обов'язковий карантин, а також номер телефону, та пройти обов'язковий карантин після перетину кордону у зазначеному місці проживання або перебування протягом 14 діб, починаючи з наступного дня після перетину кордону.

Чи призупинене у Польщі авіаційне сполучення? З якими країнами?

Чи призупинене авіасполучення?

Так, усе міжнародне пасажирське авіа- і залізничне сполучення призупинене.
В країну зможуть потрапити тільки чартерні літаки з поляками, що повертаються додому, або іноземцями, які мають право перетнути кордон з Польщею. Громадяни зможуть повертатися до Польщі також автомобільним транспортом, тобто приватними автомобілями, бусами і автобусами.
Внутрішнє повітряне та залізничне сполучення продовжує працювати.

Як довго польські кордони залишатимуться закритими?

Польський уряд продовжив закриття польських кордонів для іноземців до 13 квітня 2020 року.

Що є підставою для закриття кордону для громадян інших країн?

Кордони закрито на підставі статті 46(4)(1) закону Польщі про профілактику та боротьбу з інфекціями та інфекційними захворюваннями серед людей, котрий дозволяє вживати тимчасових обмежень на певний вид транспортування при оголошенні стану епідемічної загрози.

Чи можу я виїхати з Польщі?

Так. Ви можете покинути Польщу дорожнім транспортом в прикордонних пунктах пропуску. Обмеження стосуються лише в'їзду до країни.

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