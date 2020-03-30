Польща продовжила закриття своїх кордонів для іноземців

іноземці, що керують вантажним транспортним засобом

Всі особи, що перетинають кордон Польщі, повинні пройти 14-денний карантин. Виняток:

професійні водії.

## и обов'язково мені проходити карантин після в'їзду до Польщі?

ТАК. Усі особи, що перетинають державний кордон в напрямку до місця проживання, або перебувають в Республіці Польща, зобов'язані повідомити чергового на прикордонному пункті пропуску про місце перебування або проживання, в якому вони проходитимуть обов'язковий карантин, а також номер телефону, та пройти обов'язковий карантин після перетину кордону у зазначеному місці проживання або перебування протягом 14 діб, починаючи з наступного дня після перетину кордону.