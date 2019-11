Polska emituje banknot 0 euro. Niewielki nakład, ogromne zainteresowanie. W przyszłości może być wiele warty

Po raz pierwszy Polska będzie miała swój banknot unijnej waluty – euro. W niedzielę 24 listopada na Warszawskiej Giełdzie Kolekcjonerskiej pokazany zostanie kolekcjonerski nominał 0 euro, na którym pojawi się Kolumna Zygmunta oraz Zamek Królewski.

- To jest pierwsza polska edycja banknotu. Na dole pojawi się specjalne oznaczenie „PL” - mówi Szymon Bereska z Euro Souvenir. - Jest to nakład zamknięty, co oznacza, że nie będzie dodruku – dodaje.

Banknot jest wierną kopią waluty, która na co dzień jest stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Wydrukowano go we francuskiej drukarni Oberthur, która na co dzień odpowiada za druk oryginalnych banknotów euro. Do jego produkcji użyto tego samego bawełnianego papieru. Ponadto zabiera on zabezpieczenia, jak hologram, znak wodny, mikrodruk itp., które znane są z banknotów euro.