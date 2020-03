Polska gastronomio, NIE PODDAWAJMY SIĘ!

Nowe miejsce w Warszawie, w którym zjecie jak u mamy! "Lubię placki" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tanio i smacznie to dwie największe zalety nowo otwartego lokalu przy ul. Obrzeżnej 7A - "Lubię placki". Szeroki wybór menu sprawia, że każdy z was znajdzie tam coś dla siebie. Co więcej, w tym miejscu placki kupicie tam na sztuki.